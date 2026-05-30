Іран завдав ракетного удару по авіабазі Алі Аль-Салем у Кувейті, де перебувають американські військові.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Удар по авіабазі США в Кувейті: що відомо

За даними агентства, під час атаки Іран застосував балістичну ракету Fateh-110. Кувейтська протиповітряна оборона перехопила ціль, однак уламки ракети впали на територію авіабази Алі Аль-Салем.

У результаті інциденту легкі поранення дістали близько п’яти людей, серед яких американські військовослужбовці та цивільні підрядники.

Також було втрачено щонайменше один ударний безпілотник MQ-9 Reaper, ще один зазнав серйозних пошкоджень. Вартість одного такого апарата оцінюється приблизно у $30 млн.

За інформацією Bloomberg, від початку війни 28 лютого Іран випустив по цілях у регіоні понад 1 850 балістичних ракет.

Центральне командування США (CENTCOM) офіційно не коментувало атаку.

За даними ЗМІ, удар стався на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо можливого продовження режиму припинення вогню, який діє з квітня.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ухвалити остаточне рішення щодо запропонованої угоди. Водночас, за даними Bloomberg, після наради у Білому домі жодних нових заяв з боку американської адміністрації не пролунало.

У Міністерстві оборони США також повідомляють, що від початку операції проти Ірану загинули 14 американців, ще 409 отримали поранення.

Напередодні президент США Дональд Трамп озвучив ключові умови можливої мирної угоди з Іраном.

Серед них — повна відмова Тегерана від ядерної зброї, відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства, ліквідація морських мін та знищення запасів збагаченого урану під контролем США та МАГАТЕ.

За словами Трампа, частину другорядних питань сторони вже попередньо узгодили, однак остаточні рішення щодо майбутньої угоди досі обговорюються.

Джерело : Bloomberg, Укринформ

