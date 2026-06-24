Україна на Конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 25-26 червня у Гданську, представить міжнародним партнерам низку масштабних проєктів у сфері житла, інфраструктури та розвитку громад. Загальний пакет домовленостей, які планують підписати, перевищить €1,5 млрд.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, цьогорічна конференція стане вже п’ятою за рахунком. Якщо раніше основна увага була зосереджена на проведенні реформ, то після початку повномасштабної війни головним завданням стало масштабне відновлення країни та допомога громадянам.

Зараз дивляться

Три ключові напрями відновлення

Олексій Кулеба зазначив, що кошти, які Україна планує залучити під час URC, будуть спрямовані передусім на три напрями:

перший – відновлення житлової сфери та вирішення проблем людей, які втратили свої домівки через російську агресію.

другий напрям – інфраструктура. За словами міністра, йдеться вже не лише про відбудову зруйнованих об’єктів, а про створення більш безпечної та стійкої системи, яка відповідатиме викликам війни.

третій блок – регіональне відновлення через громади, адже саме на місцевому рівні формується майбутнє країни.

Понад 2 тис. родин ВПО отримають житлові ваучери

Одним із ключових підписань стане допомога від Банку розвитку Ради Європи на €140 млн для українців, які залишилися без житла.

З цієї суми €80 млн спрямують на нові житлові ваучери у межах програми єВідновлення. Йдеться про виплати по 2 млн грн для захисників і захисниць України, які були змушені залишити житло на тимчасово окупованих територіях та мають статус учасника бойових дій або інвалідність I чи II групи внаслідок війни.

Кулеба наголосив, що держава тривалий час мала проблему із забезпеченням таких людей житлом, адже багато українців із Донецької, Луганської областей та Криму воюють за Україну, але їхня нерухомість залишається на окупованих територіях.

Фінансування програми буде розподілено на два етапи: €40 млн у 2026 році та ще €40 млн у 2027 році. Перші житлові ваучери мають стати доступними вже з вересня 2026 року. Загалом це дозволить допомогти понад 2 тис. родин внутрішньо переміщених осіб.

Ще €60 млн у межах цього напрямку буде спрямовано на житлові потреби ветеранів.

Нові кошти на компенсації за зруйноване житло

Окремо Україна залучає фінансування для продовження програми компенсацій за знищене житло.

Йдеться про черговий транш для проєкту HOME – €50 млн від Банку розвитку Ради Європи та ще €50 млн від уряду Італії. Ці кошти будуть використані в межах програми єВідновлення.

Штучний інтелект допоможе планувати відбудову України

Ще одним важливим проєктом, який представлять на URC, стане новий стратегічний підхід до відновлення країни із використанням штучного інтелекту.

За словами Кулеби, система аналізує великий масив даних про зруйновані об’єкти, пошкоджене майно та інфраструктуру, а також враховує законодавчі документи для просторового планування громад.

Якщо раніше підготовка таких розрахунків могла тривати місяцями, то завдяки новій програмі цей процес займає близько трьох годин.

На конференції проєкт планують презентувати міжнародним ІТ-компаніям, які можуть долучитися до його розвитку.

– Ми хочемо показати, як за допомогою технологій можна зробити процес відновлення швидшим, точнішим та ефективнішим, – зазначив Кулеба.

За його словами, URC стане майданчиком не лише для залучення фінансування, а й для формування нового бачення відбудови України – більш сучасного, безпечного та адаптованого до умов війни.

Фото: Олексій Кулеба

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