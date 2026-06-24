Компанія Rockstar Games оголосила офіційні деталі щодо вартості та форматів продажу Grand Theft Auto VI.

Стандартна версія однієї з найочікуваніших ігор останніх років коштуватиме $79,99, а розширене видання Ultimate Edition — $99,99.

Попередні замовлення відкриються опівночі 25 червня за місцевим часом. Реліз гри запланований на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

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Інформації про реліз гри на ПК, у Steam або системні вимоги для комп’ютерної версії поки немає. Також компанія не повідомляла про окрему сторінку гри в PS Store для українського регіону.

Фізична версія GTA 6 буде без диска

Однією з головних несподіванок стало рішення Rockstar відмовитися від дисків у фізичному виданні гри.

Покупці отримають коробку з кодом для цифрового завантаження GTA VI замість традиційного диска. Фізичні копії також надійдуть у продаж 12 листопада, щоб власники могли завантажити гру заздалегідь та бути готовими до запуску.

Ті, хто оформить цифрове передзамовлення, зможуть почати попереднє завантаження на консолі з 12 листопада.

Після анонсу частина фанатів поставила під сумнів доцільність купівлі фізичної версії без диска. Користувачі також обговорюють, чи можна буде перепродати гру після активації коду та чи вдасться передати його іншій людині.

Журналістка, яка спеціалізується на відеоіграх, Вік Худ назвала ціну стандартного видання «доволі розумною», але зазначила, що відсутність диска може не сподобатися колекціонерам фізичних копій.

Водночас, на її думку, такий підхід допомагає зменшити перепродажі та ризик витоків інформації до релізу.

Що отримають покупці GTA VI Ultimate Edition

За $99,99 гравці отримають додаткові транспортні засоби, зброя, елементи одягу для персонажів та інший бонусний контент.

Професор бізнесу відеоігор Нью-Йоркського університету Джуст ван Дрюнен вважає таку модель продажів вдалою стратегією. За його словами, компанія одночасно пропонує базовий варіант для широкої аудиторії та дорожчу версію для найвідданіших шанувальників серії.

Експерти також припускають, що GTA 6 може вплинути на ціноутворення в індустрії. На думку Вік Худ, якщо гравці позитивно сприймуть підвищення ціни до $80, інші великі студії можуть наслідувати цей приклад.

GTA VI розробляють понад чотири роки

Шанувальники серії чекають на продовження з моменту виходу GTA V у 2013 році. П’ята частина стала однією з найуспішніших відеоігор в історії та розійшлася тиражем майже 230 млн копій, принісши Rockstar мільярди доларів доходу.

Офіційно розробку GTA 6 підтвердили у лютому 2022 року після пандемії Covid-19. Згодом компанія зіткнулася з масштабним витоком матеріалів після хакерської атаки, що вплинуло на графік розробки.

Реліз гри кілька разів переносили, а наприкінці 2025 року дату виходу остаточно змістили на листопад 2026-го.

Події GTA VI розгортатимуться навколо двох головних персонажів — Люсії та її партнера Джейсона. Люсія стане першою в історії серії повноцінною жіночою героїнею, доступною для проходження в тривимірному світі GTA.

Фото: скриншот з трейлера

Джерело : BBC

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