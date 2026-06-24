На арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга ЗСУ ліквідували понад 60 тис. тонн боєприпасів, повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський про наслідки далекобійних санкцій ЗСУ

Під час доповіді керівника ГУР Олега Іващенка обговорили виконання плану дальнобійних санкцій України проти Росії за цю війну та кроки, необхідні для наближення миру, написав у Telegram Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що серед недавніх результативних уражень на території РФ – ліквідація понад 60 тис. тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга.

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– Крім того, аналіз, проведений військовою розвідкою, підтвердив досягнення необхідних цілей щодо переліку російських військових виробництв, – додав Володимир Зеленський.

До того ж, Сили оборони України вразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії.

Нагадаємо, що у ніч на 24 червня підрозділи Сил оборони України уразили Оренбурзький газопереробний завод та Оренбурзький гелієвий завод у Росії.

Стратегічні об’єкти в Оренбурзькій області розташовані на відстані понад 1200 км від лінії бойового зіткнення.

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