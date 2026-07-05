У Нью-Йорку під час завершення святкового феєрверку з нагоди Дня незалежності США на Бруклінському мосту спалахнули кілька пожеж.

Про це повідомляють CNN із посиланням на пожежну службу Нью-Йорка.

Пожежа на Бруклінському мосту під час феєрверку у США: що відомо

За даними очевидців, кілька невеликих осередків займання виникли на Бруклінському мосту одразу після завершення святкового феєрверку ввечері 4 липня.

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WATCH LIVE: ‘Salute to America’ celebration honors 250 years of nation’s independence https://t.co/3IudwdD9Ki — Fox News (@FoxNews) July 5, 2026

Близько 21:40 за місцевим часом до пожежної служби Нью-Йорка надійшло повідомлення про займання на мосту. На місце прибули пожежники, які швидко локалізували пожежу.

У пожежній службі зазначили, що подібні займання під час масштабних феєрверків не є несподіваними.

— Такі пожежі не є несподіванкою, і саме тому ми дотримуємося дистанції під час феєрверку, — повідомили у відомстві.

Причина займання наразі офіційно не встановлена.

Поліція Нью-Йорка не підтвердила, чи пов’язана пожежа безпосередньо із запуском феєрверків. Водночас правоохоронці повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, у Чикаго літак авіакомпанії Delta Air Lines, який заходив на посадку в міжнародному аеропорту Мідвей, під час польоту зіткнувся з феєрверком.

За словами пілотів, вибух стався приблизно на висоті 200 футів. Літак благополучно приземлився, а авіакомпанія проводить його технічний огляд.

Нагадаємо, що у США 4 липня традиційно відзначають День незалежності масштабними феєрверками. Цьогоріч святкування присвятили 250-річчю країни, а у Вашингтоні організували рекордне за масштабами піротехнічне шоу.

Організатори провели 40-хвилинне феєрверкове шоу, під час якого планували запустити близько 850 тис. феєрверкових зарядів із десяти різних локацій.

За оцінками організаторів, це могло стати новим світовим рекордом.

Утім, ще до початку святкувань науковці та Служба національних парків США попереджали про можливе різке погіршення якості повітря через продукти горіння та рекомендували людям із захворюваннями дихальної системи обмежити перебування на відкритому повітрі.

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