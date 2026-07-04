Парад до Дня незалежності США у Вашингтоні скасували через екстремальну спеку. Через температуру, яка місцями сягала понад 43°C, у столиці США скасували традиційний парад, а частину святкових заходів до 250-річчя американської незалежності довелося перенести або тимчасово закрити.

Про це повідомляють Bloomberg та BBC.

Парад на День незалежності США: що відомо про скасування

Зазначається, що скасування параду до Дня незалежності США пов’язане з тим, що Національна метеорологічна служба США оголосила про попередження щодо екстремальної спеки для округу Колумбія.

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Очікується, що значення температур 4 липня сягатимуть від 43,3°C до 46,1°C.

Парад мав розпочатися о 10:30 за східним часом у суботу.

– Це рішення було прийнято після ретельної оцінки безпеки учасників, глядачів та персоналу як головного пріоритету, – сказано в заяві організаторів.

Крім Вашингтона, небезпечна хвиля спеки накрила багато американських міст. Центр прогнозування погоди США зафіксував, що за п’ятницю, 3 липня, понад 197 мільйонів людей від Канзасу до Мену опинилися під попередженнями про екстремальну спеку.

4 липня США відзначають 250-ліття з підписання декларації, яка проголосила незалежність країни від Великої Британії.

Які ще заходи скасували у США

Крім параду до Дня незалежності довелося тимчасово відмовитися від Великої американської державної ярмарки, присвяченої 250-річчю незалежності – її тимчасово закрили після того, як кілька людей були госпіталізовані через спеку.

Хвиля спеки також ускладнила проведення матчів чемпіонату світу з футболу на відкритих аренах.

Свято 4 липня традиційно супроводжується численними заходами на свіжому повітрі – барбекю, громадськими парадами та нічними феєрверками. Однак численні заходи довелося скасовувати у різних штатах США: від Нью-Джерсі та Пенсильванії до Колорадо.

Серед скасованих заходів був парад Салют незалежності у Філадельфії, який, за прогнозами, мав стати одним із найбільших заходів у США.

– Хоч це рішення й боляче вражає всіх у нашій організації, ми просто не можемо провести захід такого розміру та масштабу в цих небезпечних умовах, – пояснив генеральний директор організації Wawa Welcome America Майкл ДелБене.

Серед перенесених заходів у Вашингтоні опинився концерт A Capitol Fourth – там час допуску глядачів змінили з 15:00 на 19:00

Очікується, що президент США Дональд Трамп все одно виступить на відкритому майданчику під час святкування 4 липня, незважаючи на прогнозовані високі температури.

– Я виголошу дуже довгу промову, щоб показати, що я можу зробити що завгодно, – сказав тоді він.

Синоптики прогнозують, що хвиля спеки триватиме протягом усіх святкових вихідних.

– Пекуча спека та висока вологість не є чимось незвичайним для Північної Америки, але масштабність цього явища, яке в п’ятницю охопило центральні та східні регіони, а на вихідних охопить ще більше регіонів східної частини країни, робить його потенційно небезпечним для життя та здоров’я, – наголошується в матеріалі.

У Філадельфії та Вашингтоні рівні спеки уже наближаються до історичних рекордних значень.

Нагадаємо, святкування 250-річчя незалежності США тривають упродовж усього 2026 року та включають десятки державних заходів по всій країні.

Зокрема, 14 червня в США відзначали День прапора – одну з найважливіших дат 250-ї річниці незалежності США (4 липня 2026).

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