Президентка Молдови Мая Санду, попри нейтральність країни, підтвердила готовність долучитися до зусиль у межах Коаліції охочих.

Санду про готовність Молдови долучитися до Коаліції охочих

На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Мая Санду зазначила, що Молдова готова долучитися до Коаліції охочих.

– Так, ми готові долучитися до коаліції охочих. І ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, враховуючи нашу нейтральність. Тим не менш ми вже допомогали, зокрема з розмінування, – сказала вона.

Водночас Санду додала, що Кишинів готовий працювати над конкретними зусиллями, які Молдова могла би надати в межах Коаліції охочих.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Зі свого боку Зеленський наголосив, що Україна високо цінує візит Маї Санду в день, коли українці згадують про аварію на Чорнобильській АЕС.

Крім того, глава нашої держави підкреслив, що Україна і надалі підтримуватиме Молдову у питаннях безпеки, зокрема щодо Придністровського регіону.

