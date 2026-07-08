Наразі спостерігається чергове загострення конфлікту у відносинах між Польщею та Україною, спричинене суперечками навколо історичної пам’яті.

Новий виток конфлікту розпочався наприкінці травня, коли президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування “імені Героїв УПА”.

У Польщі це рішення викликало гостру критику, адже там Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією. Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, а український президент повернув відзнаку до Варшави.

Зараз дивляться

Для врегулювання ситуації 3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори зі своїм польським колегою, щоб знизити напругу у двосторонніх відносинах.

За підсумками зустрічі українська сторона запропонувала пакет антикризових кроків, який передбачає консультації між Міністерствами закордонних справ, нову зустріч істориків, які працюють у межах польсько-українського форуму, а також залучення до діалогу релігійних діячів.

Сибіга підтвердив, що Україна й надалі видаватиме дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних робіт, а також наголосив, що присвоєння почесного найменування підрозділу ССО не мало антипольського характеру. Польська сторона запевнила Київ у продовженні військової підтримки України.

Як поляки відносяться до українців та чому відбулося загострення у відносинах між Польщею та Україною, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Конфлікт між Україною та Польщею: причини

Політична криза та причина конфлікту між Польщею та Україною значною мірою пов’язані з різним сприйняттям подій Волинської трагедії, однієї з найболючіших сторінок спільної історії двох народів.

За оцінкою Українського інституту національної пам’яті, українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни стало наслідком тривалого міжнаціонального конфлікту, який загострювали нацистський і комуністичний тоталітарні режими, а також попередня дискримінаційна політика щодо українців у міжвоєнній Польщі.

В Інституті наголошують, що у 1943-1945 роках антипольські акції українських формувань супроводжувалися масовими вбивствами польського цивільного населення на Волині.

Польські підрозділи Армії Крайової та селянські батальйони також здійснювали масові вбивства українських мирних жителів як на Волині, так і на території сучасної Польщі. За встановленими даними, вдалося ідентифікувати близько 30 тисяч польських і близько 10 тисяч українських жертв.

В Українському інституті національної пам’яті вважають, що пам’ять про Волинську трагедію має об’єднувати, а не роз’єднувати народи. В установі виступають за продовження спільних історичних досліджень, проведення ексгумацій та належне вшанування всіх загиблих.

Там також підкреслюють, що чесне вивчення минулого не заперечує боротьби українців за незалежність, але й не може виправдовувати злочини проти мирного населення.

Історичні суперечки не повинні ставати інструментом політичного протистояння, адже саме на цьому, як і в минулому, намагається грати Росія, щоб послабити українсько-польське партнерство.

Польща – Україна: причина конфлікту та кому він вигідний

Політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV пояснив, що нинішнє загострення у відносинах між Україною та Польщею вигідне насамперед окремим польським політичним силам, які використовують історичну тематику у внутрішній політичній боротьбі.

– З одного боку, це вигідно певній частині польських політиків, які експлуатують цю тригерну для частини польського суспільства тему в контексті підготовки до наступних виборчих кампаній, що стартують уже восени. Для них це спосіб мобілізувати власний електорат і заробити політичні бали, – розповів політолог.

Зокрема, для партії Право і справедливість у Польщі, конфлікт з Україною є однією з ключових тем, і вони, найімовірніше, продовжать її активно використовувати.

За словами Рейтеровича, суперечку Польщі та України дуже активно використовує Росія. Безпосередньо вона участі в конфлікті не бере, але, якщо згадати історію з орденом, видно, що її активно підхопили й розганяли проросійські інформаційні ресурси в Польщі, які фінансуються Росією. Саме вони максимально роздували цю історію, щоб довести її до такого рівня напруги, який ми бачимо зараз.

Росія зацікавлена в тому, щоб посварити Україну і Польщу, тому використовує будь-які історичні суперечки для досягнення цієї мети.

Проте, навіть представники польської партії Право і справедливість розуміють, що існують межі, які не можна переходити, адже обидві країни мають спільного ворога, а саме Російську Федерацію.

– Ця історія виникла без участі України, однак зараз ми змушені реагувати на неї та брати участь у її врегулюванні, – резюмував експерт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.