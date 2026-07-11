Адміністрація президента США Дональда Трампа встановила Ірану дедлайн до суботи, щоб той публічно заявив про припинення атак на торгові судна в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.

Вимога США до Ірану: що відомо

За даними Axios, Вашингтон вимагає від Ірану офіційно заявити, що він припинить обстріли торгових суден в Ормузькій протоці та гарантує безпечне судноплавство.

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Про ці вимоги американська сторона повідомила Тегерану як напряму, так і через регіональних посередників.

В адміністрації Дональда Трампа стверджують, що Іран порушив меморандум про взаєморозуміння, укладений між сторонами три тижні тому, неодноразово атакувавши торгові судна в Ормузькій протоці та поблизу неї.

У відповідь США вже завдали двох серій ударів по іранських об’єктах, однак згодом призупинили військові дії, залишивши можливість для дипломатичного врегулювання.

За словами одного з американських чиновників, після дводенних бойових дій цього тижня представники Ірану звернулися до адміністрації США із сигналом про готовність продовжити переговори.

Очікується, що в суботу глава МЗС Ірану Аббас Арагчі зустрінеться в Маскаті з міністром закордонних справ Оману Бадром аль-Бусаїді. Після цієї зустрічі США розраховують на офіційну заяву Тегерана.

Один із представників адміністрації наголосив, що якщо Іран відмовиться зробити таку заяву, на нього чекатимуть суворі наслідки.

Водночас американські чиновники зазначають, що за останні три тижні сторонам вдалося досягти певного прогресу у переговорах щодо нової ядерної угоди. Однак ситуація навколо Ормузької протоки поставила під сумнів готовність Ірану виконувати майбутні домовленості.

Кількома днями раніше президент США Дональд Трамп заявив, що перемир’я між США та Іраном фактично завершилося після нових атак Тегерана на торгові судна в Ормузькій протоці.

За словами американського президента, удари США по іранських військових об’єктах стали відповіддю на ці атаки.

Попри це, Вашингтон залишив відкритою можливість для дипломатичних переговорів, хоча сам Трамп висловив сумнів у їхній ефективності та заявив, що більше не хоче мати справу з іранським керівництвом.

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