Контррозвідка та слідчі СБУ задокументували, як російські війська застосували для удару по Україні боєприпаси з елементами зі збідненого урану. Їх виявили в ударних безпілотниках Герань-2, якими армія РФ атакувала Сумську область в квітні 2026 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як РФ атакувала Україну радіоактивними дронами

За інформацією СБУ, йдеться про керовані ракети Р-60М класу повітря-повітря, які армія РФ використовує як бойову частину для своїх безпілотників під час масованих обстрілів України.

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– Під час роботи слідчо-оперативної групи та фахівців ДСНС на місцях ворожих прильотів рівень гамма-випромінювання від уламків російських дронів із ракетами становив 8,3 та 10,5 мкЗв/год. Ці показники значно перевищують природний радіаційний фон і несуть безпосередню загрозу здоров’ю людини, – йдеться у повідомленні.

У СБУ розповіли, що за результатами експертизи вдалося встановити, що бойова частина російських ракет містить елементи ураження зі збідненого урану загальною масою 2810 грамів.

Речовину ідентифікували як Уран-234, Уран-235 та Уран-238. Після виявлення та дослідження небезпечні компоненти нейтралізували.

Триває досудове розслідування за фактом воєнного злочину (за ст. 438 Кримінального кодексу України) для встановлення та притягнення до відповідальності російських військових, відповідальних за повітряні атаки.

У квітні 2026 року СБУ викрила, що російські війська запускають по Чернігівській області радіоактивні боєприпаси.

Фото : СБУ

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