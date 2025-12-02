Ірландія допоможе з моніторингом припинення вогню та відбудовою України – Мартін
- Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін підтвердив готовність зробити внесок у підтримку миру в Україні, включаючи моніторинг припинення вогню або окремих аспектів майбутньої мирної угоди.
- Крім того, Ірландія спільно з партнерами з ЄС готова допомагати у повоєнному будівництві.
Ірландія готова зробити свій внесок у підтримці миру та моніторингу припинення вогню в Україні.
Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час спільного пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні 2 грудня.
Мартін про внесок Ірландії у припинення вогню
– Ірландія буде відкрита до моніторингу припинення вогню або окремих аспектів мирної угоди, – сказав Мартін.
Прем’єр-міністр Ірландії пригадав досвід своєї країни у підтримці миру в Лівані та Африці.
За його словами, безумно, весь світ прагне завершення війни Росії проти України. Він наголосив, що Ірландія підтримає зусилля щодо миротворчості та моніторингу миру в Україні.
Крім цього, як пояснив прем’єр-міністр, Ірландія разом з партнерами з Європейського Союзу готова допомогти у повоєнному будівництві в Україні.
Він звернув увагу, досить багато ірландських компаній уже працюють в Україні, особливо в будівельній сфері. На думку Мартіна, там можна зробити дуже багато.