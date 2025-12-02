Ірландія готова зробити свій внесок у підтримці миру та моніторингу припинення вогню в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час спільного пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні 2 грудня.

Мартін про внесок Ірландії у припинення вогню

– Ірландія буде відкрита до моніторингу припинення вогню або окремих аспектів мирної угоди, – сказав Мартін.

Прем’єр-міністр Ірландії пригадав досвід своєї країни у підтримці миру в Лівані та Африці.

За його словами, безумно, весь світ прагне завершення війни Росії проти України. Він наголосив, що Ірландія підтримає зусилля щодо миротворчості та моніторингу миру в Україні.

Крім цього, як пояснив прем’єр-міністр, Ірландія разом з партнерами з Європейського Союзу готова допомогти у повоєнному будівництві в Україні.

Він звернув увагу, досить багато ірландських компаній уже працюють в Україні, особливо в будівельній сфері. На думку Мартіна, там можна зробити дуже багато.

