Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про завершення дев’ятої поспіль хвилі авіаударів по військових об’єктах Ірану. За даними американських військових, операція була спрямована на подальше послаблення спроможностей Тегерана, які, за твердженням Вашингтона, використовуються для атак на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

Про це повідомляється у дописі Центрального командування США у соцмережі X.

Удари США по Ірану

У CENTCOM зазначили, що новий етап операції розпочався о 19:00 за східним часом 19 липня, а вже о 22:00 командування оголосило про його успішне завершення.

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Під час ударів американські сили уразили низку військових цілей, серед яких командні центри, об’єкти протиповітряної оборони та берегового спостереження, морська інфраструктура, пускові майданчики ракет і безпілотників, а також мережі військового зв’язку.

У CENTCOM наголосили, що ці дії мають ще більше знизити здатність Ірану здійснювати атаки на комерційні судна та цивільних моряків, які проходять через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Американське командування також підкреслило, що операція проводиться за наказом президента США Дональда Трампа, а її метою є притягнення Ірану до відповідальності за загрози міжнародному судноплавству.

Нагадаємо, що 17 липня США атакували об’єкти спостереження, військову логістичну інфраструктуру, підземні сховища зброї та морські сили Ірану.

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