Президент України Володимир Зеленський заявив, що поворотним моментом у його відносинах із очільником США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані. За словами глави держави, саме тоді змінився тон їхнього спілкування та було закладено основу для подальшого діалогу.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер, уривок якого президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Перелом у відносинах із Трампом: що сказав Зеленський

Під час розмови журналістка нагадала про напружену зустріч в Овальному кабінеті у 2025 році, після якої відносини між Києвом і Вашингтоном опинилися у центрі уваги. Вона поцікавилася, що змінилося, адже нині взаємодія між двома лідерами виглядає значно конструктивнішою.

Зараз дивляться

Зеленський підтвердив, що їхній діалог справді змінився, і назвав ключовою зустріч у базиліці Святого Петра у Ватикані.

– Абсолютно. У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15-20 хвилин ми змінили наші взаємини, – сказав президент.

За словами Зеленського, під час розмови поруч не було нікого, окрім нього та Дональда Трампа. Він не став розкривати зміст бесіди, однак наголосив, що саме особистий і довірливий діалог між лідерами має вирішальне значення.

– Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей, – зазначив глава держави.

Після публікації уривка інтерв’ю Дональд Трамп поширив його у своїй соцмережі Truth Social, привернувши додаткову увагу до заяви українського президента.

Американський президент підписав пост фразою: “Дуже добре!!!”.

Нагадаємо, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані відбулася у квітні 2025 року під час церемоній у базиліці Святого Петра. Саме її український президент тепер називає початком нового етапу у відносинах між двома лідерами.

Що відомо про візит Лори Лумер до України

Зазначимо, що Лора Лумер – американська ультраправа політична активістка та одна з найвпливовіших представниць руху MAGA.

Лора Лумер перебуває в Україні вже кілька днів. Мета її візиту — на власні очі побачити наслідки війни та знайти докази російської пропаганди, якою її “годували роками”.

З цією ціллю Лумер відвідала Києво-Печерську лавру, де на власні очі побачила руйнування, яких зазнав Національний заповідник унаслідок російської атаки.

– Я не можу дочекатися, коли опублікую всі свої відео, щоб люди побачили те, що бачила я. Більшість того, у що я вірила про Україну до візиту, є або спотвореним, або напівправдою. Я рада, що я тут на деякий час, щоб продовжувати розслідувати правду під час своєї поїздки для зʼясування фактів, – казала Лора Лумер після відвідин лаври.

Американська блогерка різко засудила російську агресію та обстріли святині.

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