Заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що запровадження мораторію на удари та різні формати перемир’я нібито не наблизять, а віддалять завершення війни РФ проти України.

Так він відреагував на пропозицію щодо припинення атак у Чорному морі, яку раніше озвучила Туреччина.

Про це Грушко заявив на полях Східного економічного форуму у Владивостоці, повідомляє російське пропагандистське агентство Інтерфакс.

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Відповідаючи на запитання, чи готова Москва розглянути можливість запровадження мораторію на атаки в Чорному морі, Грушко заявив, що Росія нібито не бачить у таких домовленостях шляху до завершення війни.

За його словами, різні формати перемир’я та мораторії начебто не наближають, а, навпаки, “віддаляють перспективу мирного врегулювання”.

Водночас представник російського МЗС запевняє, що Москва нібито готова до мирного врегулювання. Однак умовою для цього він назвав усунення так званих “першопричин конфлікту”.

Нагадаємо, головне управління берегової безпеки Туреччини тимчасово призупинило або суттєво сповільнило видачу дозволів на проходження суден через Дарданелли у напрямку російського порту Новоросійська.

Водночас окремим суднам повідомили, що обмеження можуть поширюватися і на рейси до українських портів.

Напередодні Сили безпілотних систем України повідомили про ураження ще 12 суден російського “тіньового флоту” в Чорному та Азовському морях у межах операції МоЛоЧКа.

Водночас Bloomberg писало, що Україна погодилася не завдавати ударів по окремих неросійських танкерах, які перевозять казахстанську нафту через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську.

Домовленість стосується лише суден, які не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російську нафту та не належать російським компаніям.

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