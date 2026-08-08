Україна погодилася не завдавати ударів по окремих неросійських нафтових танкерах та об’єктах інфраструктури в Чорному морі, які мають важливе значення для експорту казахстанської нафти.

Про це заявив представник уряду США, знайомий із деталями приватної домовленості, пише Bloomberg.

Які танкери не підпадатимуть під удари

Як зазначив американський чиновник, домовленість стосується не всіх суден, а лише тих, які відповідають певним умовам.

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Зокрема, танкер:

не повинен перебувати під українськими санкціями;

не може перевозити російську нафту або інші російські вантажі;

не може належати російській фізичній чи юридичній особі.

Київ також надає вантажовідправникам інструкції щодо того, які саме судна можуть залишатися під ризиком атак.

За словами представника США, домовленість була досягнута після зустрічі високопоставлених американських посадовців із керівництвом України.

Інша особа, обізнана із ситуацією, заявила, що Київ підтримує тісний контакт з американськими компаніями та адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо безпеки комерційного судноплавства.

Чому йдеться саме про казахстанську нафту

Зазначається, що центральним елементом домовленості є маршрут експорту казахстанської нафти через Каспійський трубопровідний консорціум (CPC).

Термінал CPC у Новоросійську має критичне значення для Казахстану, оскільки країна не має значних альтернативних потужностей для експорту нафти на світові ринки.

Через систему CPC зазвичай проходить близько 2% світових поставок сирої нафти.

Від цих обсягів також значною мірою залежать європейські нафтопереробні підприємства.

Останні атаки на судна поблизу терміналу призвели до перебоїв із завантаженням танкерів і зниження активності перевізників. Саме тому нова домовленість потенційно може сприяти відновленню нафтових потоків у Чорному морі.

Перша хвиля атак дронів припала на тиждень, який розпочався 20 липня. Через це комерційні судна, зафрахтовані американськими компаніями, припинили завантаження на терміналі CPC.

Роботу відновили 27 липня, однак уже через два дні судна, які перебували біля терміналу, знову зазнали атак.

За оцінками людей, обізнаних із ситуацією, через останні перебої експорт нафти марки CPC Blend у серпні може скоротитися приблизно на третину. Водночас ця оцінка залишається попередньою, оскільки частину липневих вантажів могли перенести на серпень.

Попри відновлення перевезень, їхні обсяги залишаються нижчими за звичайні. Російська влада також може призупиняти завантаження нафти після попереджень про загрозу атак дронів.

Журналісти зауважують, що наразі незрозуміло, чи зможе домовленість повністю заспокоїти операторів танкерів і повернути перевезення до звичних обсягів.

Раніше вже існували домовленості щодо захисту комерційного судноплавства, однак вони не завжди працювали. Деякі компанії, які передавали Україні списки суден, що не повинні були ставати цілями, все одно повідомляли про атаки на свої танкери.

Ризики для судноплавства вже відбилися на вартості фрахту. За даними Лондонської Балтійської біржі, у п’ятницю прибуток танкерів, які перевозять нафту CPC до Середземного моря, перевищив $400 тис. на добу. Це був найвищий показник за всю історію спостережень за цим маршрутом.

Таким чином, нова домовленість має не лише знизити ризики для окремих комерційних суден, а й створити умови для відновлення експорту казахстанської нафти через Чорне море. Водночас її практичний ефект залежатиме від того, наскільки чітко працюватиме механізм ідентифікації суден та гарантування їхньої безпеки.

Нагадаємо, Україна у липні зберегла високий темп ударів по нафтовій галузі РФ, атакуючи НПЗ, танкери, морську інфраструктуру та трубопроводи.

За підрахунками Bloomberg, протягом місяця було щонайменше 30 атак на об’єкти, пов’язані з російською нафтовою промисловістю.

Найбільші ризики виникають для чорноморського маршруту експорту, зокрема Новоросійська, який забезпечує близько 20% морських поставок сирої нафти РФ.

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