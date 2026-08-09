Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликав Україну та Росію запровадити мораторій на атаки проти комерційних суден у Чорному морі.

Про це повідомляє Le Temps.

Туреччина пропонує мораторій на атаки по суднах у Чорному морі: що відомо

За словами очільника турецького МЗС, бойові дії в Чорному морі більше не обмежуються ударами по військових цілях.

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– Конфлікт поширився на все Чорне море. Спочатку вони націлювалися на порти та військові кораблі. Зараз вони атакують усі торгові судна без винятку. Судна, які належать туркам або плавають під турецьким прапором, також потрапляють під удари, – заявив Фідан.

У зв’язку з цим Туреччина виступила за створення спеціального механізму, який дозволив би запровадити мораторій на атаки проти комерційного судноплавства.

Напередодні Bloomberg повідомив, що Туреччина обмежила рух комерційних суден у напрямку Чорного моря через різке зростання кількості атак.

За даними агентства, Головне управління берегової безпеки Туреччини тимчасово призупинило або суттєво сповільнило видачу дозволів на проходження суден через Дарданелли у напрямку російського порту Новоросійськ.

Водночас окремим суднам повідомили, що обмеження можуть поширюватися і на рейси до українських портів.

Напередодні Сили безпілотних систем України повідомили про ураження ще 12 суден російського “тіньового флоту” в Чорному та Азовському морях у межах операції МоЛоЧКа.

Водночас Bloomberg писало, що Україна погодилася не завдавати ударів по окремих неросійських танкерах, які перевозять казахстанську нафту через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську.

Домовленість стосується лише суден, які не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російську нафту та не належать російським компаніям.

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