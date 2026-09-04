Два великі НПЗ в Росії зупинили роботу після ударів Сил оборони – Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ підтвердив припинення роботи нафтопереробного заводу Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Нижньогородській області Росії та комплексу Новатек-Усть-Луга у Ленінградській області РФ після їх ураження.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у п’ятницю, 4 вересня.
Унаслідок ураження в Росії припинили роботу два НПЗ
– За результатами аналізу додаткових даних, в результаті ураження 26 серпня 2026 року, підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу ТОВ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово Нижньогородської області РФ, – ідеться в повідомленні.
У Генштабі також підтвердили припинення роботи комплексу Новатек-Усть-Луга у Слобідці Ленінградської області РФ.
Під час ураження підприємства 1 вересня були пошкоджені:
- трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площі 200 кв. м;
- установка переробки первинного газового конденсату;
- дві колони установки гідрокрекінгу.
Було зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 кв. м.
За інформацією Генштабу, ці підприємства використовуються для забезпечення потреб збройних сил РФ.
Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по Ярославському нафтопереробному заводу в Росії. Для атаки українські військові використали безпілотник FP-1.