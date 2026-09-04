Генштаб ЗСУ підтвердив припинення роботи нафтопереробного заводу Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Нижньогородській області Росії та комплексу Новатек-Усть-Луга у Ленінградській області РФ після їх ураження.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у п’ятницю, 4 вересня.

Унаслідок ураження в Росії припинили роботу два НПЗ

– За результатами аналізу додаткових даних, в результаті ураження 26 серпня 2026 року, підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу ТОВ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово Нижньогородської області РФ, – ідеться в повідомленні.

У Генштабі також підтвердили припинення роботи комплексу Новатек-Усть-Луга у Слобідці Ленінградської області РФ.

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Під час ураження підприємства 1 вересня були пошкоджені:

трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площі 200 кв. м;

установка переробки первинного газового конденсату;

дві колони установки гідрокрекінгу.

Було зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 кв. м.

За інформацією Генштабу, ці підприємства використовуються для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по Ярославському нафтопереробному заводу в Росії. Для атаки українські військові використали безпілотник FP-1.

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