Голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти РФ у Палаті представників США може не відбутися до проміжних виборів 3 листопада.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Законопроєкт Грема про санкції проти РФ можуть відкласти: що відомо

Минулого місяця Сенат підтримав законопроєкт значною двопартійною більшістю — 86 голосами проти 11. Однак у Палаті представників перспективи документа виявилися значно складнішими.

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Спікер Палати представників Майк Джонсон 3 вересня висловив сумнів, що законопроєкт вдасться винести на голосування до проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться 3 листопада. Одна з причин — протягом наступних двох місяців законодавці проведуть у Вашингтоні лише кілька робочих днів.

Крім того, за словами Джонсона, проти нинішнього варіанта виступають провідні демократи у комітетах із закордонних справ та оподаткування. Занепокоєння документом є і серед частини республіканців.

— Ми всі віримо в необхідність санкцій проти Росії, але для ухвалення законопроєкту потрібно знайти правильну формулу. Ми намагаємося це опрацювати та переконатися, що отримаємо результат, який зможе пройти через голосування, — сказав Джонсон.

Для прискореного ухвалення документа спікеру знадобиться підтримка двох третин Палати представників, а отже — значної кількості демократів.

У Конгресі побоюються зростання цін на бензин

Одним із головних питань став можливий вплив нових санкцій на нафтовий ринок. Законопроєкт дозволить Трампу запроваджувати 100-відсоткові мита щодо п’яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також п’яти країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції.

Серед найбільших покупців російських нафтопродуктів — Китай, Індія та Туреччина. Якщо вони будуть змушені шукати нафту на інших ринках, американські законодавці побоюються додаткового тиску на світові ціни.

Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Браян Маст підтвердив, що можливі наслідки для вартості бензину зараз аналізують.

— Це одна з тих речей, які зараз оцінюються, — сказав він.

Це питання особливо чутливе для республіканців напередодні проміжних виборів. Ціни на бензин у США вже різко зросли на тлі війни з Іраном і розглядаються як один із ризиків для збереження республіканської більшості в Конгресі.

Законопроєкт також передбачає продовження дії санкцій проти Ірану.

Демократи побоюються розширення повноважень Трампа

Ще одна причина спротиву стосується повноважень президента США. Частина демократів побоюється, що ухвалення законопроєкту дасть Трампу нове юридичне обґрунтування для запровадження масштабних мит.

Питання набуло додаткового значення на тлі судового оскарження вже запроваджених адміністрацією Трампа тарифів.

Проти можливих наслідків документа для торговельної політики також виступили представники роздрібної торгівлі та Торгова палата США. Вони також побоюються, що закон може стати додатковою правовою основою для широкого застосування мит.

Водночас прихильники законопроєкту вважають його додатковим інструментом тиску на Москву та способом продемонструвати підтримку України. Однак залишається незрозумілим, чи скористається Трамп передбаченими документом повноваженнями, зокрема щодо Китаю.

На початку квітня 2025 року Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь представили законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та держав, які продовжують торгувати з нею. Початкова версія документа передбачала можливість запровадження мит у розмірі до 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту та іншу сировину.

Після смерті Грема в липні 2026 року Сенат підтримав оновлений законопроєкт 86 голосами проти 11. Значна двопартійна підтримка документа була також способом вшанувати пам’ять сенатора, який активно просував цю ініціативу.

Однак після переходу документа до Палати представників його не включили до переліку законопроєктів для голосування на першому після літньої перерви тижні. На засіданні керівників комітетів республіканці також не назвали його серед своїх головних законодавчих пріоритетів.

Раніше Джонсон визнавав, що документу буде непросто пройти Палату представників через спротив демократів і відсутність єдиної позиції серед республіканців. Прихильники законопроєкту наполягають, що він може надати Білому дому додаткові важелі економічного тиску на Росію для припинення війни проти України.

Раніше Politico повідомляло , що після повернення американських законодавців із п’ятитижневої літньої перерви законопроєкт Грема-Блюменталя не потрапив до переліку документів, які Палата представників планувала розглянути протягом тижня.

Тоді голова Комітету Палати представників із питань регламенту Вірджинія Фокс розповіла, що на засіданні керівників комітетів питання законопроєкту взагалі не порушували. Вона також не змогла сказати, чи пройде документ через її комітет для подальшого розгляду Палатою.

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