Голосование по законопроекту об ужесточении санкций против РФ в Палате представителей США может не состояться до промежуточных выборов 3 ноября.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Законопроект Грэма о санкциях против РФ могут отложить: что известно

В прошлом месяце Сенат поддержал законопроект значительным двухпартийным большинством — 86 голосами против 11. Однако в Палате представителей перспективы документа оказались гораздо сложнее.

Сейчас смотрят

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон 3 сентября выразил сомнение, что законопроект удастся вынести на голосование до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Одна из причин — в течение следующих двух месяцев законодатели проведут в Вашингтоне всего несколько рабочих дней.

Кроме того, по словам Джонсона, против нынешнего варианта выступают ведущие демократы в комитетах по иностранным делам и налогообложению. Обеспокоенность по поводу документа есть и среди части республиканцев.

— Мы все верим в необходимость санкций против России, но для принятия законопроекта нужно найти правильную формулу. Мы пытаемся это проработать и убедиться, что получим результат, который сможет пройти голосование, — сказал Джонсон.

Для ускоренного принятия документа спикеру понадобится поддержка двух третей Палаты представителей, а значит — значительного числа демократов.

В Конгрессе опасаются роста цен на бензин

Одним из главных вопросов стало возможное влияние новых санкций на нефтяной рынок. Законопроект позволит Трампу вводить 100-процентные пошлины в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа, а также пяти стран, которые помогают России обходить энергетические санкции.

Среди крупнейших покупателей российских нефтепродуктов — Китай, Индия и Турция. Если им придется искать нефть на других рынках, американские законодатели опасаются дополнительного давления на мировые цены.

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст подтвердил, что возможные последствия для цен на бензин сейчас анализируются.

— Это одна из тех вещей, которые сейчас оцениваются, — сказал он.

Этот вопрос особенно чувствителен для республиканцев накануне промежуточных выборов. Цены на бензин в США уже резко выросли на фоне войны с Ираном и рассматриваются как один из рисков для сохранения республиканского большинства в Конгрессе.

Законопроект также предусматривает продление санкций против Ирана.

Демократы опасаются расширения полномочий Трампа

Еще одна причина сопротивления касается полномочий президента США. Часть демократов боится, что принятие законопроекта даст Трампу новое юридическое обоснование для введения масштабных пошлин.

Этот вопрос приобрел дополнительную актуальность на фоне судебного оспаривания уже введенных администрацией Трампа тарифов.

Против возможных последствий этого документа для торговой политики также выступили представители розничной торговли и Торговая палата США. Они тоже боятся, что закон может стать дополнительной правовой основой для широкого применения пошлин.

В то же время сторонники законопроекта считают его дополнительным инструментом давления на Москву и способом продемонстрировать поддержку Украины. Однако пока непонятно, воспользуется ли Трамп предусмотренными документом полномочиями, в частности в отношении Китая.

В начале апреля 2025 года Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили законопроект об ужесточении санкций против России и стран, которые продолжают с ней торговать. Первоначальная версия документа предусматривала возможность введения пошлин в размере до 500 % на импорт из стран, покупающих российскую нефть и другое сырье.

После смерти Грэма в июле 2026 года Сенат поддержал обновленный законопроект 86 голосами против 11. Широкая двухпартийная поддержка документа была также способом почтить память сенатора, который активно продвигал эту инициативу.

Однако после того, как документ перешел в Палату представителей, его не включили в список законопроектов для голосования на первой неделе после летнего перерыва. На заседании руководителей комитетов республиканцы тоже не назвали его среди своих главных законодательных приоритетов.

Ранее Джонсон признавал, что документу будет непросто пройти через Палату представителей из-за сопротивления демократов и отсутствия единой позиции среди республиканцев. Сторонники законопроекта настаивают, что он может дать Белому дому дополнительные рычаги экономического давления на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

Ранее Politico сообщало, что после возвращения американских законодателей с пятинедельного летнего перерыва законопроект Грэма-Блюменталя не попал в список документов, которые Палата представителей планировала рассмотреть в течение недели.

Тогда председатель Комитета Палаты представителей по вопросам регламента Вирджиния Фокс рассказала, что на заседании руководителей комитетов вопрос о законопроекте вообще не поднимался. Она также не смогла сказать, пройдет ли документ через ее комитет для дальнейшего рассмотрения Палатой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.