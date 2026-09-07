На острові Кабо-Верде автобус злетів у 30-метровий яр: серед 25 загиблих — школярі
- На острові Фогу, що належить до архіпелагу Кабо-Верде, пасажирський автобус злетів у 30-метровий яр на гірській дорозі.
- Унаслідок смертельної автокатастрофи загинули щонайменше 25 людей, серед яких є школярі та підлітки, які поверталися з приватної екскурсії.
На одному з островів Кабо-Венде в Атлантичному океані біля узбережжя Західної Африки автобус злетів у яр. Відомо про щонайменше 25 загиблих людей, серед яких є школярі та підлітки.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Inforpress.
У Кабо-Верде автобус злетів у яр
За уточненою інформацією, смертельна аварія сталася на гірській дорозі на півночі Фогу ввечері 5 вересня. Автобус з’їхав з дороги та впав приблизно на 30 метрів у крутий яр.
Багато хто з тих, хто був у транспортному засобі в момент ДТП, були учнями початкової та середньої школи. Повідомляється щонайменше про 25 загиблих. Кількох постраждалих пасажирів доставили до регіональної лікарні Сан-Франциско-де-Ассіс на Фогу.
Представники освіти заявили, що екскурсію організували не місцеві школи, це була щорічна поїздка, приватно влаштована водієм, який також опинився серед загиблих, уточнюють журналісти.
Де розташована Кабо-Верде
Острівна держава Кабо-Верде (острови Зеленого Мису) розташована в Атлантичному океані за 600 км від західноафриканського узбережжя, навпроти Сенегалу.
Кабо-Верде – це архіпелаг із 10 великих і кількох малих островів вулканічного походження. Столиця – Прая (на острові Сантьягу).