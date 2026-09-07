На одному з островів Кабо-Венде в Атлантичному океані біля узбережжя Західної Африки автобус злетів у яр. Відомо про щонайменше 25 загиблих людей, серед яких є школярі та підлітки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Inforpress.

У Кабо-Верде автобус злетів у яр

За уточненою інформацією, смертельна аварія сталася на гірській дорозі на півночі Фогу ввечері 5 вересня. Автобус з’їхав з дороги та впав приблизно на 30 метрів у крутий яр.

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Багато хто з тих, хто був у транспортному засобі в момент ДТП, були учнями початкової та середньої школи. Повідомляється щонайменше про 25 загиблих. Кількох постраждалих пасажирів доставили до регіональної лікарні Сан-Франциско-де-Ассіс на Фогу.

Представники освіти заявили, що екскурсію організували не місцеві школи, це була щорічна поїздка, приватно влаштована водієм, який також опинився серед загиблих, уточнюють журналісти.

Де розташована Кабо-Верде

Острівна держава Кабо-Верде (острови Зеленого Мису) розташована в Атлантичному океані за 600 км від західноафриканського узбережжя, навпроти Сенегалу.

Кабо-Верде – це архіпелаг із 10 великих і кількох малих островів вулканічного походження. Столиця – Прая (на острові Сантьягу).

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