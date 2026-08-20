У Києві суд обрав запобіжний захід 23-річному водієві, якого підозрюють у смертельній ДТП із наїздом на зупинку громадського транспорту. Чоловіка взяли під варту без визначення розміру застави.

Про це повідомляє УНН із зали суду в четвер, 20 серпня.

Смертельна ДТП у Києві: водія взяли під варту

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури. Суд постановив тримати 23-річного водія під вартою без можливості внесення застави.

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Аварія сталася 19 серпня. Водій Volkswagen Golf рухався смугою для громадського транспорту з боку вулиці Єреванської у напрямку вулиці Уманської.

Під час руху чоловік намагався перелаштувати автомобіль у другу смугу. У цей момент він допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом Богдан, який їхав попереду.

У результаті ДТП загинули дві жінки віком 52 та 35 років. Ще четверо людей зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих – двоє чоловіків віком 33 та 24 роки, 67-річна жінка та 18-річна дівчина.

Дії 23-річного водія правоохоронці кваліфікували за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

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