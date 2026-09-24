Президент США Дональд Трамп особисто зустрів голову КНР Сі Цзіньпіна на військовій базі Joint Base Andrews під час державного візиту китайського лідера до Вашингтона.

Про це пише Axios.

Трамп зустрів Сі Цзіньпіна на військовій базі Ендрюс

Дональд Трамп зустрів Сі Цзіньпіна біля трапа літака після його приземлення на базі Ендрюс у штаті Меріленд, приблизно за 13 миль на південний схід від Білого дому.

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Такий формат зустрічі став незвичним дипломатичним жестом, оскільки президенти США значно частіше приймають іноземних лідерів безпосередньо у Білому домі.

Зокрема, у лютому 2025 року Трамп зустрічав президента України Володимира Зеленського біля входу до Західного крила Білого дому.

У квітні 2026 року короля Великої Британії Чарльза III приймали на Південному портику Білого дому.

Чому зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна стала незвичною

Протягом останніх десятиліть американські президенти час від часу особисто зустрічали в аеропортах пап, які прибували до США, однак для інших іноземних лідерів така практика здебільшого вийшла з ужитку.

У 1962 році президент США Джон Кеннеді особисто зустрічав в аеропортах поблизу Вашингтона кількох іноземних лідерів, зокрема президента Кот-д’Івуару Фелікса Уфуе-Буаньї.

У 2008 році президент Джордж Буш зустрічав на базі Ендрюс папу Бенедикта XVI, а у 2015 році президент Барак Обама – папу Франциска.

Речниця Білого дому Анна Келлі пояснила Axios, що цього літа Сі Цзіньпін приймав Трампа в Китаї, тому американський президент вирішив відповісти на гостинність під час візиту китайської делегації до США.

За її словами, Трамп готовий вибудовувати відносини з іноземними лідерами, якщо це сприяє національним інтересам США та укладенню вигідних для американців угод.

Нагадаємо, напередодні зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод розповіла, що Україна має три ключові очікування від Китаю на тлі пошуків шляхів завершення війни з Росією.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Нью-Йорку порушив питання участі Китаю в дипломатичних зусиллях щодо завершення війни.

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