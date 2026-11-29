Уряд Німеччини після атаки на російське судно в Балтійському морі закликав Київ до стриманості.

Зокрема, таке застереження лунало від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, повідомляє німецьке видання Spiegel.

Застереження Німеччини щодо ударів у Балтійському морі

За інформацією видання, під час візиту міністра оборони України Євгенія Хмари до Німеччини його німецький колега Борис Пісторіус за зачиненими дверима порушив питання українських військових операцій у Балтійському морі.

Зараз дивляться

Пісторіус застеріг, що розширення атак на російські цілі в регіоні може призвести до ескалації, а також послабити підтримку надання військової допомоги Україні серед населення Німеччини.

Як зазначає Spiegel, попередження пролунало на тлі результатів останніх соціологічних опитувань, які свідчать про зниження рівня підтримки допомоги Києву серед німців.

Як у Німеччині реагують на удари по російських суднах

Представник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) із питань зовнішньої політики Адіс Ахметович наголосив, що Берлін підтримує право України захищатися від російської агресії, однак закликав до особливої обережності під час військових операцій у Балтійському регіоні.

За його словами, необхідно забезпечити безпеку прибережних держав та зберегти свободу судноплавства.

Водночас представник фракції ХДС/ХСС у Бундестазі з питань зовнішньої політики Юрген Гардт підтримав право України завдавати ударів по російських військових кораблях та суднах, які перевозять озброєння.

Схожу позицію висловив депутат віж ХДС та голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп. Він підтримав дії України проти російських кораблів та наголосив, що відповідальність за розширення війни несе саме Росія.

Нагадаємо, 21 листопада стало відомо, що в міжнародних водах Фінської затоки безпілотники атакували російське вантажне судно Спарта II, яке прямувало до Калінінграда.

Унаслідок атаки судно загорілося та задрейфувало в територіальні води Фінляндії.

Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн заявив, що судно нібито атакували українські безпілотники, хоча українська сторона на той момент не коментувала інцидент.

Варто зазначити, що російське судно Спарта II перебуває під санкціями США та України. Раніше його використовували для перевезення озброєння із Сирії до Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.