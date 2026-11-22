У лівійському порту Бенгазі стався потужний вибух, після якого загорівся російський ракетний корвет Меркурій проєкту 20380 (тип Стерегущий). За попередніми даними, корабель міг бути повністю знищений.

Про це повідомляє Naval News.

У Лівії вибухнув російський корвет Меркурій

За інформацією видання, інцидент підтвердили кілька джерел. На оприлюднених знімках видно, що російський військовий корабель охоплений полум’ям.

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Telegram-канал Стратегічна авіація також опублікував супутникові знімки корвета в Бенгазі. За даними каналу, судно повністю знищене.

Водночас Naval News зазначає, що поки невідомо, чи корабель вигорів біля причалу, чи затонув.

Корвет Меркурій використовували для супроводу російських транспортних суден, які доставляли військові вантажі до Лівії та інших країн Африки для забезпечення діяльності російського Африканського корпусу. Також він супроводжував судна тіньового флоту РФ у Середземному морі.

Що відомо про причини вибуху

Обставини інциденту наразі з’ясовують.

За інформацією Telegram-каналу Exilenova+, вибух стався під час спроби перехопити невстановлену повітряну ціль над Бенгазі.

Водночас місцеві служби, підконтрольні командувачу Лівійської національної армії Халіфі Хафтару, спочатку пояснювали вибух детонацією боєприпасів на складі.

Згодом влада на сході Лівії припустила, що російський корабель могли атакувати безпілотники.

За повідомленням місцевих посадовців, судно прямувало до Росії та зупинилося в Бенгазі для поповнення запасів пального і продовольства.

Лівійська влада назвала ймовірну атаку порушенням суверенітету країни та оголосила про спільне розслідування з Росією. Москва інцидент поки не коментувала.

Корвет Меркурій належить до Чорноморського флоту РФ. Він є кораблем того самого проєкту 20380, що й корвет Бойкий, уражений під час атаки українських дронів на Санкт-Петербург у ніч проти 3 червня 2026 року.

Інформації про причетність України до вибуху в порту Бенгазі наразі немає.

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