Російське вантажне судно, яке прямувало до Калінінграда, зазнало атаки дронів у міжнародних водах Фінської затоки. Воно загорілося та задрейфувало у територіальні води Фінляндії.

Про це повідомляють Reuters, Міністерство оборони Фінляндії, Збройні сили та Прикордонна служба Фінляндії, поліція та прикордонна охорона Естонії, а також російські посадовці.

У Фінській затоці дрони атакували судно до Калінінграда

На тлі інциденту Міноборони Фінляндії посилило заходи безпеки та відновило тимчасові авіаційні та морські обмеження в східній частині затоки, а прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив про поширення війни на сусідні регіони.

Зараз дивляться

За даними Збройних сил Фінляндії, судно було пошкоджене на захід від російського острова Гогланд, розташованого у східній частині Фінської затоки приблизно за 40 км від фінського узбережжя. Після чого воно загорілося та задрейфувало у фінські територіальні води.

В управлінні поліції та прикордонної охорони Естонії повідомили електронною поштою про пожежу на борту російського вантажного судна Спарта II. За попередньою інформацією, на борту пролунали вибухи.

У Міністерстві оборони країни заявили, що військові відновили тимчасові авіаційні та морські обмеження у східній частині Фінської затоки як запобіжний захід для захисту цивільного населення та забезпечення можливості діяти у разі потреби перехоплення дронів. Фінляндія також поінформувала про інцидент своїх союзників.

У Прикордонній службі Фінляндії зазначили, що ситуація не становить небезпеки для іншого морського судноплавства, а підготовка до потенційних рятувальних операцій ведеться у співпраці з іншими органами влади країни та на міжнародному рівні.

Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн заявив у коментарі виданню Yle, що судно нібито атакували українські дрони. Водночас українська сторона наразі не коментувала інцидент.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що війна поширюється на їхні сусідні регіони.

— Фінська влада займається ситуацією у Фінській затоці, де удар безпілотника уразив російське торгове судно. Україна має право воювати проти агресора, — заявив Орпо.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що його країна стежить за розвитком подій та запропонувала допомогу Фінляндії, не уточнюючи подробиць.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що судно атакували двома безпілотниками в міжнародних водах приблизно за три морські милі від кордону Росії, після чого екіпаж евакуювали, а масштаби пошкоджень наразі оцінюють.

Він також повідомив про нібито збиття 80 безпілотників над Ленінградською областю та скасування дронової загрози. Губернатор Калінінградської області Олексій Безпрозваних заявив, що інцидент нібито не загрожує постачанню в регіон.

Російське судно Спарта II перебуває під санкціями США та України. Воно, зокрема, було задіяне у перевезенні зброї з Сирії до РФ через протоки Босфор та Дарданелли.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.