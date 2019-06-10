Жителі російського міста Кисельовськ записали відеозвернення до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням про політичний притулок.

У Кисельовську (РФ) жителі звернулися до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і попросили його про політичний притулок.

Причиною стали жахливі умови для життя і катастрофічна екологічна обстановка в регіоні.

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У місті проживає понад 90 тис. осіб і будинки більшості з них знаходяться біля вугільних розрізів.

– Цієї зими весь світ побачив наш чорний сніг. Ми задихалися в місті від вугільного пилу, вихлопів кар’єрного транспорту. Наші діти майже всю зиму, а вона у нас така ж довга, як і в Канаді, не могли вийти на вулицю, щоб погуляти. Дітям ставало погано від смогу, від вугільного пилу, що висить у повітрі, – сказала одна з жінок.

За їх словами, жителі не можуть виїхати з міста, тому що зарплати дуже маленькі, а житло нічого не коштує і його ніхто не купить через місце розташування.

Жителі вже багато разів зверталися до влади, відправляли запити президенту РФ Володимиру Путіну, але відповіді не було.

До слова, Чехія внесла Україну до списку безпечних країн. Тепер українці не зможуть отримати там притулок.