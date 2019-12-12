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Факти / Світ / Росія

У РФ горить авіаносець Адмірал Кузнєцов: п’ять постраждалих, один зник безвісти

У Росії на авіаносці Адмірал Кузнєцов сталася пожежа під час ремонтних робіт.

Адмирал Кузнецов

Оновлено об 11.11. Двох зниклих вдалося знайти живими. Площа пожежі на авіаносці Адмірал Кузнєцов зросла до 600 квадратних метрів.

10.25. Пожежа на авіаносці Адмірал Кузнєцов почалася під час робіт у першому енерговідсіці на другій палубі. Площа загоряння досягла 20 квадратних метрів.

В екстрених службах повідомляють, що під час загоряння на крейсері зникли три людини, ще одна постраждала. Шестеро осіб вдалося врятувати.

– Троє зниклих перебували в трюмі в момент загоряння. Зв’язок з ними встановити не вдається, – сказало джерело.

Попередньо, пожежа сталася через зварювальні роботи.

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Нагадаємо, 20 січня 1991 авіаносець Адмірал Кузнєцов був офіційно зданий і зарахований до складу Північного флоту. У листопаді 1991 року командир корабля Віктор Яригін отримав телеграму голови Верховної ради України Леоніда Кравчука, що крейсер є власністю України і до прийняття рішення уряду повинен залишатися на севастопольському рейді.

На думку Яригіна, такої держави, як Україна, не існувало, тому він вирішив, що повинен слідувати вказівкам командування Північного флоту СРСР і 30 листопада 1991 року взяв курс на Босфор.

З 1 по 24 грудня 1991 крейсер здійснив перехід до місця постійного базування у Відяєво Мурманської області.

Льотний склад, який прийняв присягу Україні, був звільнений у зв’язку з розформуванням 100-го полку через відсутність в України авіаносних кораблів.

Джерело: Интерфакс

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