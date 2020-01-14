Після вина під Барыню: в мережі з’явилося відео танцю Путіна з Бушем

Прес-служба президента Росії опублікувала запис танцю російського лідера Володимира Путіна зі своїм американським колегою Джорджем Бушем-молодшим у 2008 році.

На відео Путін танцює в хороводі на сцені, а Буш танцює з однією із учасниць танцювального колективу під пісню Сударыня-барыня.

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Це був останній візит американського президента до Росії – в листопаді того ж року Барак Обама став 44-м президентом США.

Відео виклали на честь 20-річної роботи Путіна на посту президента Росії та прем’єр-міністра Росії.

Як повідомлялося, під новорічним привітанням Путіна вимкнули лайки та коментарі.