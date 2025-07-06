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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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”Москва” на дні, Зміїний під контролем України: привітання Зеленського до Дня ВМС

День ВМС

У День військово-морських сил Збройних сил України президент Володимир Зеленський привітав наших захисників та захисниць.

День військово-морських сил ЗСУ – привітання Зеленського

Президент зазначив, що воїни Військово-Морських сил ЗСУ тримають оборону на воді, на суші, прикривають небо й роблять усе для безпеки нашої держави.

Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели, що Україна здатна й захищатиме свої інтереси, наголосив Зеленський.

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– Російського десанту не було й не буде в Одесі, Москва пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів та один підводний човен, а Зерновий коридор функціонує та підтримує продовольчу безпеку світу. З Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України! – написав президент у своєму телеграм-каналі.

Рекорд у День ВМС

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, у День Військово-Морських Сил ЗС України в Одесі зафіксували рекорд України.

Курсанти військово-морської академії розгорнули найбільший прапор Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Потьомкінських сходах.

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День ВМС України – привітання

Фото: Володимир Зеленський

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