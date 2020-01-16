Прем’єр РФ Мішустін писав музику для Лепса – співак заперечує

Прем’єр-міністр Росії та глава ФНС Михайло Мішустін писав музику для відомого російського співака Григорія Лепса.

У реєстрі Російського авторського суспільства саме Михайло Мішустін вказаний, як автор музики декількох пісень Лепса, а саме – Настоящей женщины (2011) и Золы (2016).

Читайте: Держдума РФ призначила Мішустіна прем’єр-міністром

Відмічається, що вказані у реєстрі дані автора співпадають з даними політика. Крім того, з’явилась інформація, що російський державний діяч Герман Греф у 2012 році привітав Мішустіна з днем народження та назвав його композитором, який пише чудову музику.

Однак, за словами представників Лепса, це лише збіг і автор музики – зовсім інша людина.

Автор текстів для пісень Зола та Настоящая женщина Александр Вулих підтвердив, шо музику до пісень писав Михайло Мішустін, але це для нього хобі, яке він не афішує.

Раніше Факти ICTV писали, що Єдина Росія підтримала Мішустіна на посаду прем’єра.

Фото: Григорій Лепс