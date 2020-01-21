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Факти / Світ / Росія

Конституція РФ не передбачатиме приєднання регіонів України – Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що не чув про ідею надати регіонам України і Білорусі право приєднуватися до РФ, коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що один з учасників робочої групи з підготовки поправок до Конституції нібито вніс таку пропозицію.

– Я не чув про ці пропозиції, тому нічого не можу сказати. Вперше чую це, – зазначив він.

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За його словами, досі це ніде не обговорювалося.

Нагадаємо, 15 січня під час послання президента РФ Федеральним зборам Володимир Путін оголосив про підготовку конституційної реформи. Серед інших змін до Конституції, він запропонував розширити повноваження парламенту у призначенні уряду.

Біля будівлі Адміністрації президента РФ в центрі Москви 18 січня відбулося кілька одиночних пікетів проти зміни до Конституції.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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