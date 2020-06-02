Президент РФ Володимир Путін підписав указ, в якому вказані умови застосування державою ядерної зброї.
В указі також йдеться про принципи ядерного стримування для гарантії суверенітету країни. Зокрема, що політика країни носить оборонний характер.
Згідно з пунктом 17, Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на аналогічні дії проти неї.
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Чотири умови застосування Росією ядерної зброї:
– точні дані про запуск балістичних ракет щодо РФ або союзників;
– застосування ядерної або іншої вида зброї масового ураження щодо РФ або союзників;
– напад на критично важливі об’єкти РФ, через які можуть бути зірвані відповідні дейтсвія;
– напад із застосуванням звичайної зброї, якщо це загрожує самому існуванню держави.
Також зазначено, що рішення про застосування ядерної зброї повинен прийняти глава країни.
В указі відзначені і військові небезпеки, які можуть перерости в агресію, на яку РФ може відповісти застосуванням ядерної зброї.
Однією з таких небезпек є розміщення на територіях неядерних країн ядерної зброї і ракет.
До небезпек віднесли розміщення засобів ППО і ударних систем в космосі, а також безконтрольне поширення ядерної зброї, технологій і обладнання.
У 2018 році Путін під час свого щорічного послання до Федеральних зборів повідомив про нову російську зброю.
За його словами, Росія створила і успішно провела випробування нової крилатої ракети з енергетичною ядерною установкою. Путін додав, що ракета володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту.
У липні 2019 року Росія призупинила дію Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. За місяць до цього розвідка США звинуватила РФ в тому, що вона проводила ядерні випробування малої потужності, але подробиць не повідомила.
Остання редакція Основ державної політики Росії в області ядерного стримування була підписана Дмитром Медведєвим 10 років тому. Документ був дійсний до 2020 року.