Американська розвідка звинуватила Росію у проведенні нових ядерних випробувань.

Розвідка США звинуватила Росію у тому, що вона проводила ядерні випробування малої потужності.

– Уряд США, зокрема розвідувальна спільнота, вважає, що Росія проводила випробування ядерної зброї, що створило енергетичний вихід, – йдеться у повідомленні.

В американській розвідці не розповіли про подробиці російських ядерних випробувань.

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Нову заяву розвідки США можна розцінити як пряме звинувачення Росії у проведенні ядерних випробувань

До слова, військова розвідка України отримала інформацію про переміщення російської ядерної зброї в незаконно анексований Крим.

Джерело: Голос Америки