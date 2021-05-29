РФ дозволила трьом авіакомпаніям прилітати в обхід Білорусі

Одразу три європейські авіакомпанії отримали дозволи на польоти до Російської Федерації в обхід повітряного простору Білорусі.

Зокрема, німецька Lufthansa зможе здійснювати рейси в Москву і Санкт-Петербург, а австрійська Austrian Airlines і французька Air France – лише в російську столицю.

За словами представників авіакомпаній, нові маршрути вже було схвалено авіаційною владою усіх країн.

При цьому, як повідомили в Austrian Airlines, рейс Відень-Москва-Відень тимчасово отримуватиме дозвіл на проліт на щоденній основі.

– Ми впевнені, що отримаємо дозвіл на подальші такі польоти. Особливо після того, як нам вдалося домовиться про виконання сьогоднішнього рейсу, – замовили в прес-службі авіаперевізника.

Крім того, австралійська компанія також домовилася про транзитний прольоті над РФ свого авіалайнера, який прямує до китайського Нанкіна.

Реакція Лукашенко на заборону польотів над Білоруссю

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нікого не змушує входити в повітряний простір Білорусі.

За його словами, небо над цією країною є безпечним, на відміну від території України, над якою збили Boeing MH-17.

Він також зазначив, що винищувач МіГ-29 був піднятий в повітря не для примусу літака Ryanair до посадки, а щоб забезпечити з ним безперебійний зв’язок.