Нас не інформували: ЄК щодо завершення прокладання першої нитки ПП-2

Європейську комісію не було проінформовано про те, що укладання першої нитки газопроводу Північний потік-2 було завершено.
У коментарі прес-служби Єврокомісії на надали конкретних даних щодо цього питання.
– У нас немає підтвердження цієї інформації, – зазначили в ЄК.
Перша нитка ПП-2
4 червня президент Росії Володимир Путін під час міжнародного економічного форуму, що відбувся в Санкт-Петербурзі, оголосив щодо завершення укладання першої нитки Північного потоку-2.
Як зазначив голова Кремля, компанія Газпром вже готова до заповнення труби газом.
Остаточне завершення будівництва російського газопроводу має планується до кінця літа.