Нас не інформували: ЄК щодо завершення прокладання першої нитки ПП-2

Європейську комісію не було проінформовано про те, що укладання першої нитки газопроводу Північний потік-2 було завершено.

У коментарі прес-служби Єврокомісії на надали конкретних даних щодо цього питання.

– У нас немає підтвердження цієї інформації, – зазначили в ЄК.

Перша нитка ПП-2

4 червня президент Росії Володимир Путін під час міжнародного економічного форуму, що відбувся в Санкт-Петербурзі, оголосив щодо завершення укладання першої нитки Північного потоку-2.

Як зазначив голова Кремля, компанія Газпром вже готова до заповнення труби газом.

Остаточне завершення будівництва російського газопроводу має планується до кінця літа.