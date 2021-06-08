У МЗС Франції заявили про відповідальність РФ за мирне вирішення конфлікту в Україні

Міністр закордонних справ Франції Жак-Ів Ле Дріан наголосив, що Росія повинна зробити кроки в рамках нормандського формату і Мінських домовленостей для досягнення миру на території України.

Про це голова МЗС заявив під час телефонної розмови із очільниками відомств в РФ та Німеччині – Сергієм Лавровим і Хайко Маасом.

Також Жак-Ів Ле Дріан наголосив, що на Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні і нагадав Лаврову про те, що Франція підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Нормандський формат

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що на даний момент не бачить альтернатив переговорам у нормандському форматі і вважає їх ефективними.

За словами Макрона, за останні місяці у цьому форматі було досягнуто прогресу, тож роботу потрібно продовжувати.

Також Макрон наголосив, що для ефективної роботи потрібно діяти рішуче та систематично.

Джерело: МЗС Франції

Фото: МЗС Франції