Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не бачить альтернатив переговорам у нормандському форматі і вважає, що за останні місяці було досягнуто прогресу.

На думку Макрона, рішення щодо врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно шукати саме через нормандський формат.

Також французький президент наголосив, що для подальшої ефективної роботи потрібні рішучість і систематизм.

– Ми продовжуємо, – сказав політик на прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Меркель про нормандський формат

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що нинішня ситуація у Білорусі ніяк не вплине на переговори у нормандському форматі і роботу з врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно продовжувати.

Натомість Меркель зазначила, що процес переговорів перебуває у вкрай скрутному становищі, але Німеччина та Франція усіляко допомагатимуть Україні.