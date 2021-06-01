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Софія Зінов'єва |

Ми продовжуємо: Макрон вважає нормандський формат найбільш ефективним

Ми продовжуємо: Макрон вважає нормандський формат найбільш ефективним

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не бачить альтернатив переговорам у нормандському форматі і вважає, що за останні місяці було досягнуто прогресу.

На думку Макрона, рішення щодо врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно шукати саме через нормандський формат.

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Також французький президент наголосив, що для подальшої ефективної роботи потрібні рішучість і систематизм.

– Ми продовжуємо, – сказав політик на прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Меркель про нормандський формат

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що нинішня ситуація у Білорусі ніяк не вплине на переговори у нормандському форматі і роботу з врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно продовжувати.

Натомість Меркель зазначила, що процес переговорів перебуває у вкрай скрутному становищі, але Німеччина та Франція усіляко допомагатимуть Україні.

Фото: Depositphotos

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