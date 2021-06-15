Російські бойовики на тимчасово окупованій території Донбасу за допомогою агітації закликають населення взяти участь у майбутніх виборах до Держдуми РФ.

Таким чином окупанти намагаються сформувати стійкі проросійські погляди, особливо серед молоді.

За інформацією української розвідки, бойовики також під виглядом реклами продовжують нав’язувати місцевим жителям ще й антиукраїнські настрої.

Окрім цього, військові РФ ведуть пропаганду серед підлітків, яким до 1 вересня 2021 року виповниться 18 років.

Метою такої агітації є оформлення документів для отримання підлітками російського паспорта та залучення їх до голосування на виборах до російської Держдуми.

На Донбасі закривають навчальні заклади

15 червня бойовики в Донецькій і Луганській областях за вказівкою Росії почали закривати навчальні заклади. Під скорочення потрапляють школи, профтехучилища, технікуми та виші.

Зокрема, у 2021 році на тимчасово окупованих територіях закриють Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стахановський педагогічний коледж та Луганський професійно-технічний коледж.