Лідери країн ЄС відхилили пропозицію Ангели Меркель та Еммануеля Макрона запросити на саміт Володимира Путіна для проведення офіційних переговорів.

Через це на останньому саміті Меркель зазнала рідкісної публічної поразки.

Пропозиція із запрошенням РФ на саміт була виключена із остаточного комюніке, однак дипломати ЄС погодились вивчити формати та умови діалогу з Росією, але не на рівні лідерів.

– Я би хотіла більш сміливого кроку, – сказала канцлер Німеччини після переговорів.

Чи не найбільшої критики пропозиція піддалась з боку представника Нідерландів Марка Рютте, який заявив, що не прийде на переговори із Путіним.

– Кремль не розуміє безкоштовних поступок, Кремль розуміє силову політику, – заявив прем’єр-міністр Латвії Артурс Кариньш.

Розкритикували пропозицію Меркель і інші дипломати, наприклад представник Естонії Кая Каллас заявила, що дуже здивована тим, що це питання взагалі стоїть у порядку денному.

Її румунський колега Клаус Йоханніс сказав, що про це поки зарано говорити.

Пропозиція запросити Путіна

24 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити для участі у саміті ЄС Володимира Путіна.

Її пропозицію одразу підтримав французький президент Еммануель Макрон, а от інші сторони зустріли із насторогою.

Якою була реакція України та які ризики існують, читайте в матеріалі Фактів ICTV.