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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

Білорусь і РФ домовились про 28 програм інтеграції та спільний ринок нафти і газу

Лукашенко і Путін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та очільник Кремля Володимир Путін погодили 28 різноманітних програм з інтеграції держав.

Про це на конференції після зустрічі заявив президент Російської Федерації.

Вже завтра узгоджені програми схвалить рада міністрів Союзної держави в Мінську, а до затвердити їх мають до кінця року, розповів Путін.

– Сьогодні узгоджені всі 28 програм, завтра вони будуть схвалені на засіданні ради міністрів Союзної держави в Мінську, після чого їх винесуть на затвердження Вищої державної ради Союзної держави, засідання якої планується провести до кінця 2021 року, – сказав російський президент.

За словами Путіна, Білорусь та Росія домовились про об’єднання своїх ринків газу, нафти, а також створення єдиної системи макроекономічної політики та інтеграцію платіжних систем.

– Росія і Білорусь домовилися про єдину макроекономічну політику, інтеграцію платіжних систем і гармонізацію грошово-кредитної політики Дві країни також переходять до єдиної промислової політики і взаємного доступу до держзакупівель і держзамовлень, – заявив Путін.

Окрім цього очільник Кремля сказав, що Російська Федерація скасовує усі карантинні обмеження на пасажирське авіасполучення із Білоруссю.

Фото: president.gov.by

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