Путін відправив Поклонську послом в африканську країну

Колишнього українського прокурора Наталію Поклонську відправили послом в африканську острівну країну Кабо-Верде.

Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.

Через російські ЗМІ вона подякувала Путіну за це призначення, назвавши його “довгоочікуваним”. Екс-депутат Держдуми заявила, що це для неї є “великою честю та відповідальністю” перед Росією.

— Наразі в планах дістатися до країни перебування, там роздивитися, познайомитися, – сказала Поклонська.

Вона зауважила, що не вважає це призначення засланням, бо добивалася його і це для неї “велика радість”.

Наприкінці травня Поклонська заявила, що не братиме участі у попередньому голосуванні партії Путіна Єдина Росія з відбору кандидатів до Держдуми. Вона не брала участі і в виборах.

Російські ЗМІ писали, що адміністрація та партія Путіна не хотіли її бачити знову у Думі через поведінку та екстравагантні заяви.

Республіка Кабо-Верде — розташована за 640 км від західного узбережжя Африки на Островах Зеленого Мису – це архіпелаг із 18-ти островів. Столиця Кабо-Верде — Прая.

Офіційною мовою Кабо-Верде є португальська, адже країна до 1970-х років минулого століття була колонією Португалії.

Станом на 2020 рік населення держави складало 560 тис. осіб. Основний ресурс доходів Кабо-Верде – туризм. Між Кабо-Верде та РФ з 2019 року діє безвізовий режим.

Джерело: Офіційний інтернет-портал правової інформації