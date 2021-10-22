У Москві вітер епічно “відірвав” частину конструкції Кремля

У Москві 22 жовтня через сильний вітер зірвало зубець від муру, що оточує Кремль. Стихія обрушила також будівельні ліси, встановлені на стінах Кремля.

Вітер почав колихати будівельні ліси у п’ятницю вдень. Момент епічного руйнування кремлівської стіни потрапив на відео, а свідками інциденту стало чимало роззяв на Червоній площі.

Зірвані вітром будівельні ліси були встановлені на кремлівській стіні недалеко від Мавзолею та Спаської вежі.

Російські ЗМІ повідомили, що Федеральна служба охорони РФ підтвердила знесення кількох мерлонів (зубців) та будівельних лісів під час реставраційних робіт.

Зранку 22 жовтня у Москві посилився вітер. Російською столицею почало здійматися сміття та ганяти вулицями сміттєві баки. Російське МНС повідомляло про пориви вітру у 20 м/с.

Рятувальники просили уникнути прогулянок Москвою та оминати старі дерева та металеві конструкції.