У Росії вчать робити братські могили – в МНС створили інструкцію

У Росії розробили інструкцію щодо масових поховань у мирний та воєнний час. Відповідний документ опублікований на сайті МНС РФ. Його ухвалили у вересні 2021 року, але він набуде чинності 1 лютого 2022 року.

У ньому зібрані рекомендації щодо стандарту братських могил, а також наголошується на необхідності формування людей у групи для збирання, доставляння та поховання трупів.

Згідно з розробленою інструкцією, далі необхідно обрати місце для братської могили, взявши до уваги близькість підземних вод, рельєф місцевості та наявність житлових будинків.

Для місцевих органів влади там рекомендують заздалегідь підготуватися та запастися трунами, мішками та дезінфекторами. Вказано також кількість часу, що знадобиться на створення братської могили, її розміри та техніку, необхідну для облаштування.

Фактично влада РФ на законодавчому рівні затвердила механізм швидкої організації масового поховання для людей або тварин, “загиблих під час військових конфліктів або внаслідок НС у мирний час”.

Ба більше, у МНС РФ розписали детальний механізм роботи над створенням братської могили – від розробки котловану та до засипання рядів із померлими. Для прикладу там навели ситуацію з похованням тисячі трупів за добу.

В їхній інструкції пропонується ховати 1 тис. загиблих протягом доби “з моменту завдання ядерного удару”. Для цього потрібно вирити котлован, скласти в нього перший ряд підготовлених тіл загиблих, засипати перший ряд землею, потім укласти другий ряд і вже засипати їх.

На початку грудня очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що Україна співпрацює з такими союзниками, як США та Велика Британія, над способами стримування Кремля, але дав сигнал, що українські військові готові захищати країну.

За його словами, у разі нападу Москви українська армія буде готова захистити свої території, тому буде багато загиблих російських солдатів.