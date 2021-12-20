Україна прийняла таємний документ щодо відбиття агресії РФ – Данілов

Україна ухвалила таємний документ, призначений для відбиття повномасштабної агресії з боку Російської Федерації.

У цьому плані оборони вперше докладно розписано всі дії для кожного інституту та структури, розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у одному з інтерв’ю.

– Якщо раніше були розписані дії Генштабу, Збройних сил – органів, що належать до сектору нацбезпеки та оборони, то тепер до оборони буде залучено центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші установи, які є в нашій державі. Тому, якщо не дай Бог буде війна, це буде спільною справою, – сказав він.

За словами Данілова, піклуватися про безпеку та незалежність України мають усі громадяни країни. Він додав, що ситуація, за якої населення просто спостерігатиме в той час, як органи держвлади самостійно протистоятимуть агресору – неприпустима.

Секретар РНБО наголосив, нагадав, що довгий час РФ за допомогою своїх ставлеників впливала на сектор нацбезпеки та оборони України.

Крім того, Данілов разом із міністром оборони Олексієм Резніковим відвідали компанію з виробництва зброї.

– Ніщо так не тішить око та не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M чи UBR-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівку UAR-10 офіційно ухвалили на озброєння ЗСУ, – сказав секретар РНБО.

На думку Данілова, стимулювання приватного бізнесу – один із пріоритетів українського ОПК.