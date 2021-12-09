Буде багато загиблих російських солдатів: Кулеба про загрозу вторгнення РФ

Очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що Україна співпрацює з такими союзниками, як Сполучені Штати та Велика Британія, над способами стримування Кремля, але дав сигнал, що українські військові готові захищати країну.

Про це йдеться у матеріалі британського Sky News про загрози вторгнення РФ в Україну.

— Ми разом з партнерами повинні зробити цю ціну непосильною для Путіна. Вони (США та інші союзники, – Ред.) можуть завдати економічного удару, – сказав він під час поїздки до Лондона Дермоту Мурнагану в інтерв’ю Sky.

За його словами, у разі нападу Москви українська армія буде готова захистити свої території.

— Ми будемо воювати на місцях. Мені прикро це говорити, але буде багато загиблих російських солдатів, і ми сподіваємося, що президент Путін не хоче, щоб це сталося, – додав він.

Кулеба також описав тристоронній підхід до спроб стримати поновлення російської агресії – за допомогою політичних повідомлень, санкцій та тіснішої військової співпраці з партнерами.

Глава МЗС України сказав, що не очікує, що сили НАТО будуть воювати з Росією разом з українськими військами, якщо стримування не вдасться, але він очікує їхньої підтримки.

— Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо у нас немає альтернативи через готовність Росії почати війну, допомогти нам зміцнити нашу армію, – заявив Кулеба.

Під час візиту до Лондона Кулеба провів двосторонні переговори з державним секретарем закордонних справ, співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс.

За її словами, Лондон долучився до розроблення та втілення комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії. Його ініціювала Україна.