Після анексії Криму РФ збільшила кількість кораблів свого флоту майже втричі – Неїжпапа

Після анексії Криму Росія модернізувала та збільшила чисельність свого Чорноморського флоту майже втричі.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

– Східний сусід за ці шість років збільшив чисельність корабельного складу майже втричі. Всі кораблі, які надходили з початку 2015 року, направлялися в Чорноморський флот. Це і шість підводних човнів, і фрегати, і ракетні катери, допоміжні судна, патрульні та інші. Також Чорноморський флот був поповнений береговими ракетними комплексами Бал і Бастіон, – розповів він.

Анексований Росією Крим Олексій Неїжпапа назвав “непотоплюваним авіаносецем”. За його словами, після захоплення, щоб уникнути ризику його повернення, Росія перенаситила свій флот усіма платформами для захисту анексованої території.

Росія окупувала український Крим у 2014 році. У грудні цього року Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією.

Документ передбачає підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях.

Таку резолюцію готують вже шостий рік поспіль. Її щоразу доповнюють новими фактами про порушення російськими окупантами прав людини та міжнародного права в Криму.