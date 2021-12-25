У Росії оголосили про відведення 10 тисяч своїх військових, зокрема з області, що межує з Україною.

Про це повідомляють у Південному військовому окрузі міноборони РФ.

У російському відомстві зазначають, що завершився етап військових навчань відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з’єднаннях, військових частинах військ та спеціальних військ.

Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів, – йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Навчання проводилися на загальновійськових полігонах, дислокованих в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, на Ставропілля та Кубані, в Республіках Північного Кавказу та окупованого Криму, а також на полігонах військових баз у Вірменії, частково визнаній Абхазії та самопроголошеній Південній Осетії.