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Росія відвела 10 тис. військових, зокрема з області, що межує з Україною

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Росія відвела 10 тис. військових, зокрема з області, що межує з Україною

У Росії оголосили про відведення 10 тисяч своїх військових, зокрема з області, що межує з Україною.

Про це повідомляють у Південному військовому окрузі міноборони РФ.

У російському відомстві зазначають, що завершився етап військових навчань відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з’єднаннях, військових частинах військ та спеціальних військ.

Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів, – йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Навчання проводилися на загальновійськових полігонах, дислокованих в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, на Ставропілля та Кубані, в Республіках Північного Кавказу та окупованого Криму, а також на полігонах військових баз у Вірменії, частково визнаній Абхазії та самопроголошеній Південній Осетії.

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Фото: Pexels

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