Залишатись небезпечно: український журналіст Цимбалюк покинув Росію

Журналіст Роман Цимбалюк терміново повернувся до України. У Москві він прожив останні 13 років.

Про це 3 січня він заявив в одному із інтерв’ю. Причиною стала серйозна загроза свободі журналіста: на початку грудня 2021 року його звинуватили у розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян.

– Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе виявила, – заявив Роман Цимбалюк.

За словами журналіста, Кремль вирішив “дуже серйозно” взятися за нього, а справою займаються в Адміністрації президента РФ.

Також Роман Цимбалюк підкреслив, що зовсім не засмучений своїм від’їздом в Україну, оскільки все одно не збирався жити в Москві.

– Хтось хотів, щоби мене засудили, хтось казав, що я шпигую, хтось ще якусь фігню видавав. Тому зараз потрібно дочекатися і зрозуміти, як діяти далі… Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють, – зауважив він.

Нагадаємо, 8 грудня українського журналіста Романа Цимбалюка викликали на допит у Москві у зв’язку зі звинуваченнями у розпалюванні ворожнечі та ненависті.

Приводом для перевірки та можливого відкриття справ проти українського журналіста став його Youtube-канал.

Станом на 2021 рік Роман Цимбалюк був єдиним українським журналістом, акредитованим у Росії. Він був частим гостем російських політичних програм, де займав відкриту проукраїнську позицію.