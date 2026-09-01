Найближчі місяці, осінь та зима можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі та всього вільного світу.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Polsat News.

Туск про вирішальну осінь та зиму для України

– Ми повинні сказати це вголос. Найближчі місяці, ця осінь та зима, що попереду, можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, а й для нас. Але також для безпеки Польщі та всього вільного світу. Ми голосно кричимо всьому вільному світу: проявіть солідарність. Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні, – сказав він.

За словами Туска, не можна повторювати вже пройдені помилки, зокрема, проводити безпорадну та безсилу політику потурання злу.

Зараз дивляться

На його думку, необхідно зробити висновки після Другої світової війни, щоб кожен у Польщі та вільному світі міг бути сильним та відповідальним, не піддаватиисяся злу, брехні, презирству та ненависті.

Як стверджує Туск, відповідальність за Другу світову війну лежить на нацистській Німеччині та Радянській Росії, а світ дозволив їм безкарно вчиняти агресію.

– Тут немає жодної двозначності. Це було, є і залишатиметься очевидним для кожної порядної людини , незалежно від того, де вона народилася чи якої національності, – заявив прем’єр-міністр Польщі.

Він переконаний, що урок 1939 року простий, хоча мало хто його розуміє. Туск стверджує, що необхідно зробити мудрі висновки, покладатися на власні сили та справжні союзи, а не на тих, хто лише чекає на реакцію своїх союзників.

Туск наголосив, що не можна допустити, щоб така ситуація повторилася, оскільки деякі лідери вільного світу заперечують правду про те, що через 87 років після початку Другої світової війни зло знову чатує поруч.

Польський прем’єр нагадав правду про те, що Росія є агресором, який розпочав чергову жорстоку війну. На його думку, це відповідальність усього Заходу заявити про те, що від подій в Україні залежить доля всієї Європи та вільного світу.

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