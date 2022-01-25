Російські матері не побачать синів: Джонсон про наслідки агресії РФ проти України

У разі повномасштабного вторгнення Збройних сил Росії в Україну багато російських матерів більше ніколи не побачать власних синів.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи у Палаті громад.

Очільник британського уряду висловив готовність провести черговий раунд переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, щоб особисто попередити його про наслідки у разі ескалації конфлікту. Попереднього разу Джонсон спілкувався з президентом РФ 13 грудня.

– Цієї зими ми стали свідками видовища, що, як ми сподівалися, було вигнано з нашого континенту: велика та потужна країна зосередила війська та танки на кордоні України з очевидною загрозою вторгнення. РФ, звичайно ж, вже нападала на Україну, незаконно анексувавши її території у 2014 році та спровокувавши війну на Донбасі. З того часу в Україні не було жодного дня миру, – заявив британський прем’єр.

За його словами, наша країна зіштовхнулася із загрозою нового вторгнення. При чому цього разу на кордоні Кремль сконцентрував понад 100 тис. солдатів, що набагато більше, ніж він колись використав проти України раніше.

У разі нападу РФ її війська зможуть окупувати багато міст України, а за цим піде величезна трагедія, наголосив політик.

– Українці мають повне моральне та юридичне право захищати свою країну, і я вважаю, що їхній опір буде дуже завзятим, а кровопролиття – порівнянним із першою чеченською війною, або з будь-яким іншим конфліктом, який переживала Європа з 1945 року. Від цієї катастрофи не виграє ніхто, – зазначив Джонсон.

Він також додав, що у разі вторгнення Москва створить пустку в країні, яка, як Кремль постійно нагадує, складається зі слов’ян.

Британський прем’єр зазначив, що Лондон, Вашингтон та їхні союзники в Європі протягом багатьох місяців спільно працювали, щоб уникнути такої катастрофи.

На його думку, якщо мета Росії полягає в тому, щоб утримати сили НАТО на віддаленні від її кордонів, то вторгнення в Україну є найбільш контрпродуктивним ходом для цього.

– Ми не повинні дозволяти Путіну думати, що він може легко взяти й відшматувати шматок України, бо опір буде запеклим. Якщо РФ піде цим шляхом, багато російських матерів більше не побачать своїх синів, – наголосив політик.

Він також зазначив, що домовився з лідерами США, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, НАТО та Європейського Союзу щодо спільної реакції на будь-які спроби Росії вторгнутися на територію України. Британський прем’єр підкреслив, що буде введено скоординовані та жорсткі санкції, суттєвіші за усі, що раніше застосовувалися проти РФ.

Джонсон додав, що при всьому тиску, що здійснюється на Україну, вона не просить нічого, крім як дозволити її громадянам жити у мирі та самостійно обирати союзи, до яких країна вступатиме.

– Ми не відмовимося від нашого бачення єдиної та вільної Європи, яке виникло з 1989 до 1991 рік. Ми не дозволимо повісити нову залізну завісу просто тому, що Росія приставила пістолета до голови України, – зазначив політик.

За його словами, Лондон ніколи не ухвалить вимоги Москви, яка дозволить розділити континент між вільними націями та країнами, чия зовнішня та оборонна політика обмежена Кремлем.

Джонсон підкреслив, що інакше більше половини Європи, включаючи дюжину країн-членів НАТО та ЄС, втратять частину суверенітету. Наприклад, Чехія змушена була б просити у Кремля дозволу, щоб запросити на свою територію роту німецької піхоти для участі в навчаннях, або для допомоги в подоланні наслідків повеней.

Джерело: пресслужба правительства Великої Британії